UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic ile LASK karşı karşıya geliyor. Sezona kayıpsız başlayan iki takımın mücadelesinde futbolseverler Celtic - LASK maçının saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Celtic - LASK maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Celtic, lig aşamasına yükselme yolundaki kritik ilk maçta LASK Linz'i konuk edecek. İskoç temsilcisi ile Avusturya ekibinin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler, "Celtic - LASK maçı saat kaçta?", "Celtic - LASK maçı hangi kanalda?" ve "Celtic - LASK maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Celtic Park'ta oynanacak karşılaşmada ev sahibi Celtic, yeni sezondaki başarılı performansını Şampiyonlar Ligi'ne de taşımak istiyor. LASK ise deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek rövanş karşılaşmasına moralli çıkmayı hedefliyor.

CELTIC - LASK MAÇI NE ZAMAN?

Celtic ile LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Celtic'in sahası olan Celtic Park'ta oynanacak.

CELTIC - LASK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak.

CELTIC - LASK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor kanalında yayınlanacak.

CELTIC - LASK MAÇINDA TUR NASIL BELİRLENECEK?

Celtic ile LASK arasındaki play-off eşleşmesi iki maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmanın ardından takımlar rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. İki maç sonunda toplam skorda üstünlüğü sağlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselme yolunda avantaj sağlayacak. İlk maçta alınacak sonuç, rövanş karşılaşmasının önemini doğrudan etkileyecek.

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