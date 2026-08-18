Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Lyon'u konuk edecek. 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak Fenerbahçe Lyon maçı TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Lyon maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Fenerbahçe - Lyon maçını takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden sarı-lacivertli temsilcimizin Fransız ekibi Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olympique Lyon'u 18 Ağustos 2026 Salı günü İstanbul'da konuk edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Televizyon üzerinden TRT 1'i izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde kanalı açarak karşılaşmayı takip edebilecek. "Fenerbahçe Lyon canlı izle", "TRT 1 canlı maç izle", "TRT 1 HD izle" ve "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle" şeklindeki aramalar özellikle maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte öne çıkıyor. Fenerbahçe-Lyon maçına dair tüm detaylar A Spor'da!

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında dev müsabakanın Türkiye yayıncısı açıklandı. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İlk maçın ardından gözler bu kez Fransa'daki rövanşa çevrilecek. Eşleşmenin iki maç sonunda üstün gelen tarafı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

TARIK (EDERSON), SEMEDO, SKRINIAR, AKE, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, KEREM, ASENSIO, GREENWOOD, TALISCA

İŞTE LYON MUHTEMEL 11'İ

GREIF, NILES, NIAKHATE, KLUIVERT, TAGLIAFICO, MORTON, TOLISSO, NUAMAH, SULC, FOFANA, OPENDA

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🔴 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵



⚽ #FenerbahçeOL

⚔️ Barrage aller @ChampionsLeague

⌚ 21h00

🏟 Stade Şükrü Saracoğlu

📺 @canalplus



▶ Avant-Match et live audio dès 20:30 sur @OLPLAY_Officiel et YouTube



Allez les Gones ! 🦁 pic.twitter.com/0wLtKhMgCZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2026

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