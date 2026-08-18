UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Levski Sofya ile AEK Atina karşı karşıya geliyor. Levski Sofya - AEK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu ve detaylar haberimizde.

Levski Sofya - AEK Atina maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak isteyen Levski Sofya ve AEK Atina, play-off turu ilk maçında Bulgaristan'da karşı karşıya geliyor. Natsionalen Stadion Vasil Levski'de oynanacak zorlu mücadele öncesi futbolseverler yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Levski Sofya, Mayıs ayından bu yana sürdürdüğü yenilmezlik serisini ve iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisini korumak amacında. Konuk ekip AEK Atina ise Şampiyonlar Ligi ana tablosuna dönme hedefiyle deplasmanda avantajlı bir skor arayacak. Levski Sofya - AEK Atina maçına dair tüm detaylar haberimizde...

LEVSKI SOFYA - AEK ATINA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Mücadele 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacaktır.

LEVSKI SOFYA - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşması tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta Yunanistan'da oynanacak ve grup aşamasına yükselen takım netleşecektir.

LEVSKI SOFYA - AEK ATINA MAÇI CANLI ANLATIM