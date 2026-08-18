UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa ekibi Olympique Lyon ile dev eşleşmede karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde lig etabına kalmak isteyen sarı-lacivertlilerin maç tarihini merak eden futbolseverler "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik müsabakanın tüm detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-Off turuna yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabına kalabilmek için Fransız devi Olympique Lyon ile eşleşti. Devler Ligi arenasında gruplara kalma mücadelesi verecek olan sarı-lacivertlilerde kritik ilk maç öncesi heyecan tavan yaptı. Taraftarlar ve sporseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman?", "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını aratıyor.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON PLAY OFF MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında dev müsabakanın Türkiye yayıncısı açıklandı. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

11 KEZ ELEMELERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.