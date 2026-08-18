CANLI | Dinamo Zagreb - Viking maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Hırvatistan devi Dinamo Zagreb, play-off turunun ilk ayağında Stadion Maksimir'de Norveç ekibi Viking FK'yi konuk ediyor. Son üç sezonda ikinci kez ana tabloya kalmak isteyen Dinamo Zagreb ile kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarına ulaşmayı hedefleyen Viking'in kritik mücadelesi öncesi yayın detayları netleşti. Peki, Dinamo Zagreb - Viking maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?