CANLI | Dinamo Zagreb - Viking maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Hırvatistan devi Dinamo Zagreb, play-off turunun ilk ayağında Stadion Maksimir'de Norveç ekibi Viking FK'yi konuk ediyor. Son üç sezonda ikinci kez ana tabloya kalmak isteyen Dinamo Zagreb ile kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi gruplarına ulaşmayı hedefleyen Viking'in kritik mücadelesi öncesi yayın detayları netleşti. Peki, Dinamo Zagreb - Viking maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Dinamo Zagreb - Viking maçı canlı anlatım linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmek için son viraj olan play-off turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Viking FK, Hırvatistan'da kozlarını paylaşıyor. Stadion Maksimir'de oynanacak zorlu karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saatini ve kanalını merakla araştırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 10. kez ana sahnede yer alma amacındaki Dinamo Zagreb, bir önceki turda Kauno Zalgiris karşısında aldığı 7-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkıyor. Norveç şampiyonu Viking FK ise güçlü rakibi karşısında deplasmanda avantajlı bir skor elde edip rövanş öncesi umudunu korumak istiyor.
DINAMO ZAGREB - VIKING MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Mücadele 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacaktır.
DINAMO ZAGREB - VIKING MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşması tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Dinamo Zagreb muhtemel 11: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Stojkovic, Misic, Zajc, Lisica, Beljo, Orsic
Viking FK muhtemel 11: Ostbo, Bjorshol, Stensness, Daland, Auklend, Askildsen, Kvia-Ekeskog, Alte, Tripic, Christiansen, Austbo
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