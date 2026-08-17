Lyon'lu Corentin Tolisso’dan Fenerbahçe sözleri: Kolay olmayacak

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Lyon’da Corentin Tolisso, zorlu eşleşme öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Olimpik Lyon'da orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, kritik eşleşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak istediklerini belirten Fransız futbolcu, önlerinde zorlu iki maç olduğunu söyledi.

Tolisso, "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 180 dakikamız kaldı. Önümüzde zorlu bir tur var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe hakkındaki düşüncelerini de paylaşan deneyimli orta saha, sarı-lacivertli ekibin Avrupa tecrübesine dikkat çekti.

Tolisso, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir rakip ve bu yaz çok iyi oyuncularla kadrosunu daha da güçlendirdi. Kolay olmayacak ama biz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz." dedi.