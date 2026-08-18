Fenerbahçe - Olympique Lyon Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i ve dev maça dair tüm detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, lig etabına yükselebilmek için Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon ile karşı karşıya geliyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk raundunda Kadıköy'de avantaj arayacak olan sarı-lacivertlilerde heyecan en üst seviyede. Arama motorlarında sporseverlerin sıkça araştırdığı "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman?", "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları netleşti. Fenerbahçe-Lyon maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk karşılaşması olan Fenerbahçe - Olympique Lyon maçı 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON PLAY OFF MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Parc OL Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında dev müsabakanın Türkiye yayıncısı açıklandı. Fenerbahçe - Lyon karşılaşması TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

"DEVLER LİGİ"NDE 6 KEZ YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü. Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

TARIK (EDERSON), SEMEDO, SKRINIAR, AKE, BROWN, KANTE, GUENDOUZI, KEREM, ASENSIO, GREENWOOD, TALISCA

İŞTE LYON MUHTEMEL 11'İ

GREIF, NILES, NIAKHATE, KLUIVERT, TAGLIAFICO, MORTON, TOLISSO, NUAMAH, SULC, FOFANA, OPENDA

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🔴 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵



⚽ #FenerbahçeOL

⚔️ Barrage aller @ChampionsLeague

⌚ 21h00

🏟 Stade Şükrü Saracoğlu

📺 @canalplus



▶ Avant-Match et live audio dès 20:30 sur @OLPLAY_Officiel et YouTube



Allez les Gones ! 🦁 pic.twitter.com/0wLtKhMgCZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2026