Union Saint Gilloise-Bodo Glimt CANLI: Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile Norveç ekibi Bodo Glimt karşı karşıya geliyor. Devler Ligi’nde play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Union Saint Gilloise-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!