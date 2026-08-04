Sparta Prag-Lyon maçı izle! Sparta Prag-Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile Olympique Lyon kozlarını paylaşacak. Avrupa kupalarında kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverler, "Sparta Prag-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...