FC Ararat Armenia-Celje CANLI | Maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Ermenistan temsilcisi FC Ararat Armenia ile Slovenya ekibi Celje karşı karşıya geliyor. Devler Ligi’nde play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde FC Ararat Armenia-Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!