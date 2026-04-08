UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki dev derbiye sahne oluyor. Lig aşamasını 16 puanla 5. sıradan tamamlayan Barcelona, sahasında 13 puanla 14. sıradan gelen Atletico Madrid'i ağırlıyor. La Liga'da birkaç gün önce karşılaşan ve Barcelona'nın 2-1 üstünlük sağladığı takımlar, bu kez Avrupa'nın en prestijli kupası için mücadele edecek. Camp Nou'da oynanacak ilk maç, yarı final yolunda kritik bir adım olacak. Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar ve merak edilenler.

Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde iki İspanyol devi kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Barcelona, Hansi Flick yönetiminde harika bir sezon geçiriyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve Camp Nou'da 19 maçlık muazzam bir galibiyet serisi yakalayan Katalan ekibi, taraftarı önünde rövanş öncesi kapıyı aralamak istiyor. Lewandowski'nin son lig maçındaki formda görüntüsü ve Lamine Yamal'ın yaratıcılığı Barça'nın en büyük silahları olacak. Konuk ekip Atletico Madrid ise Diego Simeone ile Şampiyonlar Ligi'nde her zaman tehlikeli bir rakip. Lig aşamasını 14. sırada bitirmelerine rağmen, eleme turlarındaki tecrübeleriyle çeyrek finale çıktılar. Hafta sonu Barcelona'ya ligde mağlup olsalar da, Julian Alvarez önderliğindeki hücum hattı bu kez deplasman golü bularak Madrid'e avantajlı dönmek niyetinde. Kazanan tarafın yarı finalde Arsenal-Sporting CP eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı bu dev randevunun detayları şöyle:

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamındaki Barcelona-Atletico Madrid maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 22.00'de, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdüğüyle yapılacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Atletico Madrid mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo; E Garcia, Pedri; Yamal, Fermin, Rashford; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Baena; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez