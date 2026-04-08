UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında dev kapışma! Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te Liverpool'u ağırlıyor. Lig aşamasını 14 puanla 11. sırada tamamlayan PSG, Chelsea galibiyetiyle moralli ve taraftarı önünde rövanş avantajı peşinde. Karşısında ise 18 puanla 3. sıradan gelen ve Şampiyonlar Ligi'nde çıkış yakalayan Liverpool var. Arne Slot yönetimindeki İngiliz ekibi, Paris deplasmanında da galip gelerek yarı finale büyük avantajla gitmek istiyor. İki büyük kulübün kozlarını paylaşacağı kritik maç öncesi merak edilen sorular: PSG - Liverpool maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.

Avrupa'nın en büyük kupasında heyecan çeyrek final maçlarıyla doruğa çıkıyor. Ev sahibi PSG, Luis Enrique yönetiminde bu sezon özellikle iç sahada sergilediği baskılı oyunla dikkat çekiyor. Lig aşamasında bazı istikrarsız sonuçlar alsa da, son 16 turunda Chelsea'ye karşı her iki maçta da galip gelerek gerçek gücünü kanıtlayan Fransız ekibi, hücum hattındaki yıldızları Dembele ve yeni transferleri Kvaratskhelia ile Liverpool savunmasını zorlamayı hedefliyor. Liverpool tarafında ise tam bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi hakim. Lig aşamasını 3. sırada bitirerek doğrudan favoriler arasına giren konuk ekip, hafta sonu FA Cup'ta Manchester City'ye elenmenin üzüntüsünü Paris'te unutmak istiyor. İşte PSG-Liverpool maçının detayları!

PSG-Liverpool MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali kapsamındaki PSG-Liverpool maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

PSG-Liverpool MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadelenin başlama vuruşu saat 22.00'de, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in düdüğüyle yapılacak.

PSG-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Liverpool mücadelesi, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-Liverpool MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike