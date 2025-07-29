Kairat-KuPS Kuopio maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rövanş mücadelesinde Kazakistan temsilcisi Kairat, sahasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio’yu ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 2-0'lık bir yenilgiyle ayrılan Kairat, bu kez kendi taraftarı önünde geri dönüş için sahaya çıkacak. KuPS ise avantajlı skoru koruyarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Kairat-KuPS Kuopio maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?