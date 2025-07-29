Kairat-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajla ikinci karşılaşmaya moralli çıkacak. Ancak Kazakistan ekibi Kairat, taraftarı önünde rövanşı alarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Rövanş karşılaşmasında ortaya konacak taktiksel mücadele ve skorun nasıl şekilleneceği, futbolseverler arasında büyük merak uyandırıyor. Peki, Kairat-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAIRAT-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Kairat-KuPS Kuopio maçı 29 Temmuz Salı günü saat 18.00'de başlayacak. Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.