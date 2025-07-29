Dinamo Kiev-Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantajla ikinci karşılaşmaya moralli çıkacak. Ancak Malta ekibi Hamrun Spartans, deplasmanda rövanşı alarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Rövanş karşılaşmasında ortaya konacak taktiksel mücadele ve skorun nasıl şekilleneceği, futbolseverler arasında büyük merak uyandırıyor. Peki, Dinamo Kiev-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DINAMO KIEV-HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Dinamo Kiev-Hamrun Spartans maçı 29 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Lublin Arena'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.