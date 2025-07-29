Dinamo Kiev-Hamrun Spartans maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rövanş mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, sahasında Malta ekibi Hamrun Spartans'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 3-0'lık bir galibiyetle ayrılan Dinamo Kiev, bu kez kendi taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak. Hamrun ise skoru lehine çevirerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Dinamo Kiev-Hamrun Spartans maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?