Drita-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Danimarka temsilcisi Kopenhag, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık avantajla ikinci karşılaşmaya moralli çıkacak. Ancak Kosova ekibi Drita, taraftarı önünde rövanşı alarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Rövanş karşılaşmasında ortaya konacak taktiksel mücadele ve skorun nasıl şekilleneceği, futbolseverler arasında büyük merak uyandırıyor. Peki, Drita-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DRITA-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında oynanacak Drita-Kopenhag maçı 29 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Gilan Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.