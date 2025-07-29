Drita-Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rövanş mücadelesinde Kosova temsilcisi Drita, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 2-0'lık bir yenilgiyle ayrılan Drita, bu kez kendi taraftarı önünde geri dönüş için sahaya çıkacak. Kopenhag ise avantajlı skoru koruyarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Drita-Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?