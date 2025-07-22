Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile İsviçre ekibi Servette kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Viktoria Plzen-Servette maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Viktoria Plzen-Servette maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Viktoria Plzen ile Servette, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Çek Cumhuriyeti temsilcisi Viktoria Plzen ile İsviçre ekibi Servette arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Viktoria Plzen-Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIKTORIA PLZEN-SERVETTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Viktoria Plzen-Servette maçı 22 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Doosan Arena'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.