Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos FC ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Pafos FC-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Pafos FC-Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Pafos FC ile Maccabi Tel Aviv, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos FC ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Pafos FC-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PAFOS FC-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Pafos FC-Maccabi Tel Aviv maçı 22 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Stelios Kyriakides Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.