Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Malta temsilcisi Harum Spartans ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Hamrun Spartans-Dinamo Kiev, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Malta temsilcisi Hamrun ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMRUN SPARTANS-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçı 22 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Victor Tedesco Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.