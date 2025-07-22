Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Hamrun Spartans-Dinamo Kiev, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Malta temsilcisi Hamrun ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HAMRUN SPARTANS-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Hamrun Spartans-Dinamo Kiev maçı 22 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Victor Tedesco Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.