Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Slovan Bratislava ile Zrinjski Mostar, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile Bosna Hersek ekibi Zrinjski Mostar arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SLOVAN BRATISLAVA-ZRINJSKI MOSTAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar maçı 22 Temmuz Salı günü saat 21.15'te başlayacak. Tehelné Pole'de oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.