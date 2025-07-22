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F.Bahçe'nin yıldızı İtalya yolunda! F.Bahçe'nin yıldızı İtalya yolunda! 09:36
Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:03
Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen... Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen... 00:03
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G.Saray'da Yunus hayalini açıkladı! G.Saray'da Yunus hayalini açıkladı! 00:03
F.Bahçe'den dünya yıldızı transfer! F.Bahçe'den dünya yıldızı transfer! 00:03
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