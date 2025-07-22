Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Polonya temsilcisi Lech Poznan ile İzlanda ekibi Breidablik kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Lech Poznan-Breidablik maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Lech Poznan-Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Lech Poznan ile Breidablik, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Polonya temsilcisi Lech Poznan ile İzlanda ekibi Breidablik arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Lech Poznan-Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LECH POZNAN-BREIDABLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Lech Poznan-Breidablik maçı 22 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Poznan Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.