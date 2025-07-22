Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Letonya temsilcisi Rigas Skola ile İsveç ekibi Malmö FF kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Rigas Skola-Malmö FF maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Rigas Skola-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Rigas Skola-Malmö FF, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Letonya temsilcisi Rigas ile İsveç ekibi Malmö arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Rigas Skola-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RIGAS SKOLA-MALMÖ FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Rigas Skola-Malmö FF maçı 22 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. LNK Sporta Parks'ta oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.