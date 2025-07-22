Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Ermenistan temsilcisi Noah ile Macaristan ekibi Ferencvaros kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Noah-Ferencvaros maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Noah-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Noah ile Ferencvaros, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Ermenistan temsilcisi Noah ile Macaristan ekibi Ferencvaros arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Noah-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOAH-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Noah-Ferencvaros maçı 22 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Mika Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.