Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Lincoln Red Imps-Kızılyıldız maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak Lincoln Red Imps ile Kızılyıldız, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Cebelitarık temsilcisi Lincoln ile Sırbistan ekibi Kızılyıldız arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, Lincoln Red Imps-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LINCOLN RED IMPS-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Lincoln Red Imps-Kızılyıldız maçı 22 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Victoria Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.