Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 2. eleme turuyla birlikte devam ediyor. Bu turda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile Kazakistan ekibi Kairat kozlarını paylaşacak. İki farklı coğrafyanın başarılı ekipleri, 3. tura yükselebilmek için kıyasıya bir rekabete hazırlanıyor. İki ayaklı eşleşmenin ilk maçında avantaj elde etmek isteyen takımlar, sahada en ufak bir hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, KuPS Kuopio-Kairat maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

KuPS Kuopio-Kairat maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2. eleme turunda sahne alacak KuPS Kuopio ile Kairat, adlarını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkıyor. Finlandiya temsilcisi KuPS ile Kazakistan ekibi Kairat arasında geçecek olan bu zorlu eşleşmede 3. tura yükselmek isteyen takımlar, Şampiyonlar Ligi rüyasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki ayaklı oynanacak mücadelede, her iki ekip de en ufak bir hatanın bedelinin ağır olacağının farkında. Peki, KuPS Kuopio-Kairat maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUPS KUOPIO-KAIRAT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak KuPS Kuopio-Kairat maçı 22 Temmuz Salı günü saat 18.00'de başlayacak. Vare Arena'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.