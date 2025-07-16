Dinamo Minsk-Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçında Dinamo Minsk ile Ludogorets karşı karşıya gelecek. İlk maçı Ludogorets 1-0 kazanırken, ikinci karşılaşmada hangi ekibin üst tura çıkacağı merak ediliyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Dinamo Minsk-Ludogorets maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Dinamo Minsk-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DİNAMO MINSK-LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Dinamo Minsk-Ludogorets maçı 16 Temmuz Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Varosi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.