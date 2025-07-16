Dinamo Minsk-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçı hangi kanalda?

Dinamo Minsk-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’nda heyecan dolu bir rövanş mücadelesi futbolseverleri bekliyor. İlk karşılaşmada avantajı elde eden Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, ikinci maçta da üstünlüğünü koruyarak tur biletini kapmanın peşinde. Ev sahibi Dinamo Minsk ise taraftarı önünde oynayacağı rövanşta geri dönmenin ve son sözü söylemenin hesaplarını yapıyor. Peki, Dinamo Minsk-Ludogorets maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçı hangi kanalda?