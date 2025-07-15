Zrinjski Mostar-Virtus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Zrinjski Mostar ile Virtus kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zrinjski Mostar-Virtus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
Zrinjski Mostar-Virtus MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Zrinjski Mostar-Virtus maçı 15 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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