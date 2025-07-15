Buducnost Podgorica-Noah maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Buducnost Podgorica-Noah maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Noah, Buducnost Podgorica ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Buducnost Podgorica-Noah maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?