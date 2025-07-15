Breidablik-Egnatia Rrogozhine maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Breidablik ile Egnatia Rrogozhine kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan deplasman takımı, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Breidablik-Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
BREIDABLIK-EGNATIA RROGOZHINE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Breidablik-Egnatia Rrogozhine maçı 15 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.