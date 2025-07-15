Rigas Skola-FC Levadia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Rigas Skola ile FC Levadia kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rigas Skola-FC Levadia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
RIGAS SKOLA-FC LEVADIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Rigas Skola-FC Levadia maçı 15 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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