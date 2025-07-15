Rigas Skola-FC Levadia maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Rigas Skola-FC Levadia maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Rigas Skola, FC Levadia ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Rigas Skola-FC Levadia maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?