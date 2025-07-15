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G.Saray'dan 10 numara operasyonu! G.Saray'dan 10 numara operasyonu! 09:39
Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip! Davinson Sanchez'e İtalya'dan talip! 09:31
Ve transferde işlem tamam! 72 saat içinde İstanbul'a geliyor Ve transferde işlem tamam! 72 saat içinde İstanbul'a geliyor 09:16
Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi 00:19
Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi Fenerbahçe Portekiz kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi 00:18
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Beşiktaş o transferi resmen duyurdu Beşiktaş o transferi resmen duyurdu 00:11
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Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! Beşiktaş sağ bekine kavuşuyor! 00:11
F.Bahçe'den Brown için özel madde! F.Bahçe'den Brown için özel madde! 00:11
G.Saray'ın yeni transferi Icardi'den! İşte o isim G.Saray'ın yeni transferi Icardi'den! İşte o isim 00:11
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Canlı altın ve döviz kuru takibi 15 Temmuz 2025
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kutlu olsun