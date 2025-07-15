Milsami-KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Milsami ile KuPS Kuopio kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan deplasman sahibi ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Milsami-KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
MILSAMI-KUPS KUOPIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Milsami-KuPS Kuopio maçı 15 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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