Milsami-KuPS Kuopio maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Milsami-KuPS Kuopio maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan KuPS Kuopio, Milsami ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Milsami-KuPS Kuopio maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?