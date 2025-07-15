Lincoln Red Imps-Vikingur Gota maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Lincoln Red Imps ile Vikingur Gota kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lincoln Red Imps-Vikingur Gota maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
LINCOLN RED IMPS-VIKINGUR GOTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Lincoln Red Imps-Vikingur Gota maçı 15 Temmuz Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.