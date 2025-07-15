Lincoln Red Imps-Vikingur Gota maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Vikingur Gota maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Lincoln Red Imps, Vikingur Gota ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Lincoln Red Imps-Vikingur Gota maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?