Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Zalgiris Vilnius, Hamrun Spartans ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?