Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Hamrun Spartans ile Zalgiris Vilnius kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılan deplasman sahibi ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
HAMRUN SPARTANS-ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius maçı 15 Temmuz Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.