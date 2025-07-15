Kairat-Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Kairat ile Olimpija Ljubljana kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden beraberlikle ayrılan iki ekip, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kairat-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
KAIRAT-OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Kairat-Olimpija Ljubljana maçı 15 Temmuz Salı günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.