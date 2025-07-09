UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Shelbourne, Tolka Park'ta Linfield'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Linfield maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Shelbourne ile Linfield 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Luis Godinho'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shelbourne - Linfield maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHELBOURNE - LINFIELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Linfield maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

SHELBOURNE - LINFIELD MAÇI HANGİ KANALDA?

Shelbourne: Kearns; Coyle, Barrett, Ledwidge; Caffrey, Lunney, McInroy, Norris; Wood, Coote; Odubeko

Linfield: Johns; East, Hall, Orr, McGee; Allen, Mulgrew; Archer, Millar, Morrison; Fitzpatrick