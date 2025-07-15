Inter Club-FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda sahne alacak kritik rövanş karşılaşmasında Inter Club ile FCSB kozlarını paylaşacak. İlk mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılan deplasman ekibi, ikinci maçta adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Inter Club-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
INTER CLUB-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanşında oynanacak Inter Club-FCSB maçı 15 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
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