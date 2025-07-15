Differdange 03-Drita maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

Differdange 03-Drita maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürerken, 1. Eleme Turu’nun en kritik eşleşmelerinden biri daha sahne alıyor. İlk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Drita, Differdange 03 ile oynanacak rövanş mücadelesinde sahaya turu geçmek için çıkacak. Peki, Differdange 03-Drita maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçı hangi kanalda?