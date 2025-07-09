UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. FCSB, Steaua'da Inter Club'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Inter Club maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - Inter Club maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. FCSB ile Inter Club 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Danilo Nikoli'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FCSB - Inter Club maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FCSB - INTER CLUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FCSB - Inter Club maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FCSB - INTER CLUB MAÇI HANGİ KANALDA?

FCSB: Tarnovanu; Cercel, M. Popescu, Ngezana, Radunovic; Sut, Chiriches; Politic, Olaru, Tanase; Alibec

Inter Club: Munoz; Da Cunha, Puentes, Alonso, Sanchez, Jilmar; Hermann, Mohedano, De La Torre, Assoubre; Lopez