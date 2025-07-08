UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Virtus1. Eleme Turu'nda, San Marino Stadium'da Zrinjski Mostar'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Virtus - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Virtus - Zrinjski Mostar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Virtus ile Zrinjski Mostar 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Roman Jitari'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Virtus - Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Virtus - Zrinjski Mostar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus - Zrinjski Mostar maçı 8 Temmuz Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Virtus - Zrinjski Mostar MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Virtus: Passaniti; Battistini, Rinaldi, Pupeschi, Sabato; Golinucci, Buonocunto; Ceccaroli, Amati, Tortori; Piovaccari

Zrinjski Mostar: Karacic; Memija, Barisic, Dujmovic, Mamic; Savic, Ivancic, Topic; Bilbija, Abramovic, Mulahusejnovic