UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Egnatia Rrogozhine 1. Eleme Turu'nda, Arena Egnatia'da Breidablik'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Egnatia Rrogozhine - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Egnatia Rrogozhine - Breidablik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Egnatia Rrogozhine ile Breidablik 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Antoni Bandic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Egnatia Rrogozhine - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Egnatia Rrogozhine - Breidablik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Egnatia Rrogozhine - Breidablik maçı 8 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Egnatia Rrogozhine - Breidablik MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Egnatia Rrogozhine: Dajsinani; Sota, Aliyev, Fangaj; Xhemaijli, Meideiros, Aleksi, Zejnullani; Ujka; Luskja, Bakayoko

Breidablik: Einarsson; Valgeirason, Margeirsson, Orrason, Yeoman; Johnson; Steindorsson, Einarsson, Omarsson, Thorsteinsson; Thomsen