UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Zalgiris Vilnius, 1. Eleme Turu'nda, Zalgiris'te Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Vilnius - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Zalgiris Vilnius ile Hamrun Spartans 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Sandi Putros'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zalgiris Vilnius - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgiris Vilnius - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgiris Vilnius - Hamrun Spartans maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.