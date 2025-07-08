UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Noah 1. Eleme Turu'nda, City Stadium Abovyan'da Buducnost Podgorica'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Noah - Buducnost Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Noah - Buducnost Podgorica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Noah ile Buducnost Podgorica 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Volen Chinkov'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Noah - Buducnost Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Noah - Buducnost Podgorica MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Noah - Buducnost Podgorica maçı 8 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.