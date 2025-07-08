UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Iberia 1999 1. Eleme Turu'nda, Mikheil Meskhi'de Malmö'yü ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iberia 1999 - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Iberia 1999 - Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Iberia 1999 ile Malmö 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Igor Stojchevski'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iberia 1999 - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Iberia 1999 - Malmö MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iberia 1999 - Malmö maçı 8 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Iberia 1999 - Malmö MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Iberia 1999: Megrelishvili; Gelashvili, G. Tabatadze, Jgierenaya, Agyakwa; Kardava, Silagadze, I. Tabatadze, Mamageishvili, Dadiani; Sikharulidze

Malmö: Elborg; Buzanello, Ressler, Larsen, Karlsson; Bolin, Rosengren, Busuladzic, Hakshabanovic; Ali, Gudjohnsen