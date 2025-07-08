UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Levadia 1. Eleme Turu'nda, Lilleküla'da Rigas Skola'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levadia - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levadia - Rigas Skola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Levadia ile Rigas Skola 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Tom Owen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Levadia - Rigas Skola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Levadia - Rigas Skola MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Levadia - Rigas Skola maçı 8 Temmuz Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Levadia - Rigas Skola MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levadia: Vallner; Tur, Peetson, Lepistu, Schjonning-Larsen; Ainsalu, Mavretic, Alexandre; Liivak, Tambedou, Agyiri

Rigas Skola: Steinbors; Savalnieks, Prenga, Lipuscek, Mares; Jatta, Zelenkovs, Ikaunieks; Odisharia, Lemajic, Porsan-Clemente