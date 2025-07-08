UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. KuPS Kuopio 1. Eleme Turu'nda, Savon Sanomat Areena'da Milsami'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio - Milsami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Milsami maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. KuPS Kuopio ile Milsami 1. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Vitalijs Spasjonnikovs'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio - Milsami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Milsami MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Milsami maçı 8 Temmuz Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

KuPS Kuopio - Milsami MAÇI MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Hakala; Armah, Lotjonen, Miettinen, Hamalainen; Salo, Arifi, Voutilainen, Pennanen; Luyeye-Lutumba, Sadiku

Milsami: Timbur; Jardan, Olatunde-Matthew, Nwaeze, Takyi; Lisu, Yoda; Khali, Ginsari, Chele; London