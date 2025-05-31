Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler, büyük finale çevrildi. Devler sahnesinin 2025 finalinde Paris Saint-Germain ile Inter kozlarını paylaşıyor. Tüm dünyanın merakla beklediği bu dev mücadelede iki güçlü ekip, tarihe adlarını altın harflerle yazdırmak için sahaya çıktı. Fransız temsilcisi PSG, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde oldukça etkileyici bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi’nde güçlü rakipleri eleyerek finale uzanan PSG, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahada. Diğer tarafta ise İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter yer alıyor. Serie A’da zirveyi Napoli’ye kaptıran mavi-siyahlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde Avrupa sahnesinde kendilerini affettirmek istiyor. PSG-Inter karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Avrupa futbolunun zirvesinde yer almak isteyen iki dev kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşıyor. Finalde karşı karşıya gelen Paris Saint-Germain ve Inter, sezonu unutulmaz bir zaferle taçlandırmanın peşinde. Kupaya uzanan yol boyunca etkileyici performanslar sergileyen her iki takım da, adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırmak için sahada ter döküyor. Ligue 1'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique önderliğinde Avrupa sahnesinde de rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Fransız temsilcisi, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak unutulmaz bir sezon geçirmek için son bir engeli aşmanın planlarını yapıyor. Rakip ise Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter. Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlılar, ligde şampiyonluğu Napoli'ye kaptırmış olsa da gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda. İtalyan devinin orta sahadaki beyni olan Hakan Çalhanoğlu, takımını zafere taşımak için sahaya liderlik ediyor. Inter, iki yıl önce İstanbul'da finalde kaçırdığı kupayı bu kez kaldırmak istiyor.

PSG-INTER KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

PSG-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan PSG-Inter maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başladı.

PSG-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Allianz Arena'da oynanan PSG-Inter maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

PSG-INTER MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN 11'LERİ

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Hakan, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, 1-0 öne geçti. Vitinha'nın ceza sahası içindeki pasını gole çeviren Hakimi, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

Maçın 20. dakikasında PSG, skoru 2-0 yaptı. Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doue, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

PSG, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

#UCLfinal | Hakimi eski takımını üzüyor finalde! 🔥 PSG'den müthiş organizasyon, Vitinha'dan hattı kıran müthiş pas! pic.twitter.com/mC1JSpOYo5

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025

#UCLfinal | Desire Doue finale damga vuruyor! Önce asisti yaptı bu kez kendi attı! 🔥 PSG'den bu kez de müthiş bir geçiş hücumu! pic.twitter.com/qH9QoUgCcP

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025