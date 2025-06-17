Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Turnuvada ilk maçlar 8-9 Temmuz, rövanşlar ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
28 takımın katıldığı kurada eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:
FK Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans FC (Malta)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - FC Milsami Orhei (Moldova)
The New Saints FC (Galler) - KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
Iberia 1999 (Gürcistan) - Malmö (İsveç)
Levadia (Estonya) - RFS (Letonya)
Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)
FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Virtus AC 1964 (San Marino) - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
NK Olimpija (Slovenya) - Kairat Almaty (Kazakistan)
Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ)
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo-Minsk (Belarus)