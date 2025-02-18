UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Milan rövanş maçında Feyenoord'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk maçta Feyenoord'un, Milan'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Feyenoord maçı 18 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

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