UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kazanan Paris Saint-Germain, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Dev mücadelede sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Paris Saint-Germain, kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, 1-0 öne geçti. Vitinha'nın ceza sahası içindeki pasını gole çeviren Hakimi, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

Maçın 20. dakikasında PSG, skoru 2-0 yaptı. Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doue, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

PSG, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Final mücadelesinin ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atak 50. dakikada PSG'den geldi. Kvaratskhelia ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

63. dakikada Vitinha'nın asistiyle Doue, kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise 3. golünü attı ve gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart gördü.

70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyundan çıktı.

73. dakikada Dembele'nin asistini Kvaratskhelia gole çevirdi ve farkı 4'e çıkardı.

87. dakikada oyuna girdikten 3 dakika sonra Mayulu farkı 5'e çıkardı.

PSG, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

FİNALDE EN FARKLI GALİBİYET REKORU

PSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Finalde en farklı galibiyetler şöyle:

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan-Barcelona: 4-0

HAKAN ÇALHANOĞLU, TARİHE GEÇTİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmesine rağmen 2 finalde de mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022/23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'deki A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışmıştı.

PSG, KUPAYI İLK KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. PSG, kupayı ilk kez kazandı.

İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elinde tutuyor.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada, İngilizler ise 15 kez zafere uzandı.

Kupayı Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

İSPANYA EKİPLERİ 20 KEZ KAZANDI

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız 2, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

#UCLfinal | Hakimi eski takımını üzüyor finalde! 🔥 PSG'den müthiş organizasyon, Vitinha'dan hattı kıran müthiş pas! pic.twitter.com/mC1JSpOYo5

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025

#UCLfinal | Desire Doue finale damga vuruyor! Önce asisti yaptı bu kez kendi attı! 🔥 PSG'den bu kez de müthiş bir geçiş hücumu! pic.twitter.com/qH9QoUgCcP

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025

#UCLfinal | Desire Doue neler yapıyorsun Doue! 19 yaşında finalde 2 gol 1 asist! 🔥🔥

🎯 Dembele'den akıl dolu pas! pic.twitter.com/OiaySj6BL3

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025

#UCLfinal | PSG'de Kvaratskhelia da şova katılıyor! 🔥🔥

🔥 Inter dağıldı PSG farka koşuyor! pic.twitter.com/JxPdzGVHgi

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025

#UCLfinal | Mayulu attı 5-0 oldu!⚽️

🔥 PSG Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı finaline koşuyor! pic.twitter.com/9W0PMTdMko

— TRT Spor (@trtspor) May 31, 2025