Avrupa futbolunun en prestijli arenası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözler, büyük finale çevrildi. Devler sahnesinin 2025 finalinde Paris Saint-Germain ile Inter kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın merakla beklediği bu dev mücadelede iki güçlü ekip, tarihe adlarını altın harflerle yazdırmak için sahaya çıkacak. Fransız temsilcisi PSG, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde oldukça etkileyici bir sezon geçirdi. Şampiyonlar Ligi’nde güçlü rakipleri eleyerek finale uzanan PSG, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahada olacak. Diğer tarafta ise İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter yer alıyor. Serie A’da zirveyi Napoli’ye kaptıran mavi-siyahlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde Avrupa sahnesinde kendilerini affettirmek istiyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, PSG-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun zirvesinde yer almak isteyen iki dev kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Finalde karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain ve Inter, sezonu unutulmaz bir zaferle taçlandırmanın peşinde. Kupaya uzanan yol boyunca etkileyici performanslar sergileyen her iki takım da, adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırmak için sahada ter dökecek. Ligue 1'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique önderliğinde Avrupa sahnesinde de rüyasını gerçeğe dönüştürmek istiyor. Genç yıldızlarıyla dikkat çeken Fransız temsilcisi, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak unutulmaz bir sezon geçirmek için son bir engeli aşmanın planlarını yapıyor. Rakip ise Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter. Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlılar, ligde şampiyonluğu Napoli'ye kaptırmış olsa da gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda. İtalyan devinin orta sahadaki beyni olan Hakan Çalhanoğlu, takımını zafere taşımak için sahaya liderlik edecek. Inter, iki yıl önce İstanbul'da finalde kaçırdığı kupayı bu kez kaldırmak istiyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak PSG-Inter maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

PSG-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Allianz Arena'da oynanacak PSG-Inter maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-INTER MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN 11'LERİ

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Hakan, Dumfires, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez

HAKAN ÇALHANOĞLU İLKLER PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı. Hakan, "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atması durumunda da Hakan, finalde gol atan ilk milli futbolcu da olabilir. Hakan Çalhanoğlu; Arda Güler, İlkay Gündoğan, Emre Can ve Mehmet Scholl'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde kupa sevinci yaşamak istiyor.

PSG'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan PSG, elde ettiği 13 puanla 15. basamakta yer aldı. Son 16 play-off turunda Brest'i 3-0 ve 7-0'lık farklı skorlarla geçen Fransızlar, son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Liverpool'u rövanşta penaltılarla 4-1 eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaşan Luis Enrique'nin öğrencileri ilk mücadelede 3-1 yendiği rakibine ikinci maçta 3-2 yenilse de yarı finale yükseldi. Yarı finalde Arsenal'i 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden PSG, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Devler Ligi'nde rakip ağlara 33 gol atan Paris, kalesinde 13 gol gördü.

INTER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLCULUĞU

Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Son 16 turunda Feyenoord'u 2-0 ve 2-1'lik skorlara saf dışı bırakan Simone Inzaghi'nin takımı, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla, yarı finalde de Barcelona'yı 3-3 ve 4-3'lük skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 26 gol kaydeden Inter, filelerinde 11 gole engel olamadı.

INTER 7. KEZ, PSG İSE 2. KEZ FİNAL OYNAYACAK

Inter, organizasyonda 7. kez final mücadelesi verirken PSG ise 2. kez final maçına çıkacak. PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. Turnuvada, İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı. İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı.

FRANSIZLAR İLE İTALYANLAR ARASINDA 2. RANDEVU

Fransız takımları ile İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi finallerinde bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki ülke takımları arasında Devler Ligi'nde 1992-1993 sezonunda Münih'te oynanan maçta Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı. İki ülkenin takımları Şampiyonlar Ligi finalinde 32 yıl aranın ardından yine Münih'te karşı karşıya gelecek.

ALLIANZ ARENA'DA 13 YIL SONRA DEVLER LİGİ FİNALİ

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Allianz Arena, en son Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İngiltere ekibi Chelsea ile arasında oynanan 2011-2012 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. Chelsea, 19 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 1-1 sona eren müsabakayı seri penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak PSG-Inter maçının hakemi István Kovács olacak. Yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise João Pinheiro üstlenecek. Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Dennis Higler yer alacak.